Pasquetta 2026 nelle aree interne: ha vinto lo stare insieme, nei propri luoghi Ecco la cartolina della stazione di Ariano Irpino

Pasquetta 2026 nelle aree interne: ha vinto lo stare insieme, nei propri luoghi. Tra le più belle cartoline di questo soleggiato lunedì dell'Angelo in Irpinia, spicca la stazione di Ariano Irpino. Una sorta di rimpatriata dei giovani nel quartier generale della proloco. Una giornata distensiva e all'insegna del buon gusto, dove idea e fantasia qui non manca.

Così Alessandro Pagliaro: "Pasquetta ha sempre un sapore speciale: il cielo limpido, il sole che scalda senza fretta e quell’aria leggera che invita a stare insieme. È il giorno perfetto per ritrovarsi con gli amici di sempre, quelli con cui basta uno sguardo per capirsi, quelli che rendono ogni momento autentico.

Ma più di tutto, è il richiamo della nostra terra che si fa sentire forte.

Nei profumi, nei colori, nelle tradizioni che ci portiamo dentro e che ci uniscono, ovunque siamo. È lì che affondano le nostre radici, ed è da lì che nasce quel senso di appartenenza che non passa mai.

Una Pasquetta fatta di risate sincere, tavole condivise e di quel legame profondo che ci tiene sempre vicini, alla nostra gente e alla nostra terra.