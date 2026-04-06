Dalla provincia di Barletta-Andria-Trani ad Ariano e Sturno: "Che meraviglia" La colazione contadina di Casa Reale incanta i turisti di San Ferdinando di Puglia/FOTO

Sono arrivati di buon mattino ad Ariano Irpino, dalla provincia di Barletta-Andria-Trani. E per una comitiva di turisti di San Ferdinando di Puglia, comune italiano di circa 14.000 abitanti la Pasquetta 2026 è stata di quelle davvero da incorniciare.

Da piazza Mazzini hanno raggiunto la villa comunale dove a sorpresa l'imprenditore arianese Giancarlo Molinario, titolare della struttura di Casa Reale ha preparato per tutti loro, insieme al suo staff, una meravigliosa e genuina colazione contadina.

"Abbiamo ricevuto un'accoglienza davvero calorosa, un clima meraviglioso, una villa molto bella e invidiabile e tante bontà allestite sulla tavola. Grazie a Giancarlo Molinario e complimenti alla città di Ariano per questo luogo bellissimo a partire dal castello. Torneremo senz'altro per visitare anche il museo.

La comitiva dopo la visita guidata al castello è partita alla volta di Casa Reale a Sturno per il pranzo di Pasquetta.

"Un panorama incantevole anche qui. Un paradiso della natura. Abbiamo trascorso un lunedì fantastico. Un ricco menù, cibo buono e tano divertimento".

Alle 19 la partenza alla volta della Puglia con un pizzico di nostalgia. "Il tempo volato, ma abbiamo trascorso davvero una giornata stupenda, da Ariano Irpino a Sturno due realtà ricche di storia e tradizioni. Grazie ancora a Giancarlo Molinario per la straordinaria accoglienza".