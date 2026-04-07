Samby: la cagnolina resiliente di Ariano che oggi sorride dopo un periodo buio Scommessa vinta per Fabrizio e Rosalba. Una bella pagina di umanità

Si nascondeva tra le mura di un parcheggio, lungo le strade, in piazza plebiscito o sul sagrato della basilica cattedrale, a debita distanza dall'essere umano. Di lei ce ne eravamo occupati sui social attraverso diversi annunci senza speranza.

Ma nella vita la lotta paga e anche la fiducia. Oggi Samby, una cagnolina meticcia di taglia media, nata a ottobre del 2024, abbandonata in Irpinia coi suoi fratelli e sorelle quando avevano all'incirca 3 mesi, da fine maggio 2025 vive serenamente, senza più paure dopo essere stata adottata da Fabrizio Procopio e Rosalba Carchia. Ci hanno creduto fini in fondo senza mai mollare, fino ad essere ripagati dalla fiducia di Samby, la cagnolina "resiliente".

Samby torna spesso nel parcheggio di via Anzani frequentao da giovani incivili, dove ha trascorso il suo periodo di abbandono impaurita dall'essere umano.

Pochi giorni fa ha assistito incuriosita con tanto di pettorina alla pulizia silenziosa della struttura da parte di Fabrizio e Rosalba. Si sono armati di attrezzi e buste per rimuovere rifiuti di ogni genere e restitire decoro ad un luogo che appartiene a tutti. Un posto in cui Samby si rufugiava da cucciola e dove potrà giocare, rincorrendo una pallina senza più paure ed ostacoli. L'essere umano iincivile, prenda esempio da Fabrizio, Rosalba e Samby.