Cimitero chiuso di pomeriggio nei giorni festivi: questa foto parla da sola La protesta dei tanti visitatori ad Ariano Irpino: "Aprite quel cancello"

Sono stati in tanti ieri nel giorno di Pasquetta ad affacciarsi di pomeriggio davanti al cimitero di Ariano Irpino con la speranza di trovare un cancello aperto. Ma non c'è stato verso.

La foto che vedete parla da sola. E non è intelligenza artificiale. Ci siamo appostati nel piazzale e il via vai di gente è stato continuo. Dopo il nostro appello (clicca qui per rileggerlo), ci aspettavamo almeno una risposta in termini concreti dall'amministrazione comunale. Zero. Non è stato proprio preso in considerazione.

In queste ore frenetiche di trattative la mente è altrove, figuriamoci se possa interessare ad un politico, l'apertura di un cimitero di pomeriggio nei giorni festivi.

Forse ha proprio ragione chi ieri mattina, discutendo della questione affermava davanti al camposanto:

"Non ci pensare Giovà non lo faranno mai, i defunti non portano voti e oggi comandano più i dipendenti comunali che gli amministratori".

Ma noi non molleremo e continueremo a batterci affinchè nei giorni festivi a partire dalle domeniche alle grandi ricorrenze, i cancelli del cimitero possano restare aperti di pomeriggio.