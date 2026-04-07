Montemiletto: realizzazione micronido con finanziamento Pnrr Sono in corso i lavori per la riconversione di parte dell’edificio esistente

Sono in corso i lavori per la riconversione di parte dell’edificio esistente non già destinato ad asili nido, da realizzare presso il plesso di Montaperto per un importo di € 480.000,00.

Proposta concreta Montemiletto: "Montemiletto è uno dei comuni della Provincia di Avellino che sono stati finanziati a valere con il bando del Pnrr (Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1), al fine di potenziare l’offerta dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia, che rimane una delle priorità dell’amministrazione comunale.

Dopo l'ultimazione dei lavori del Micronido a Montemiletto, saranno realizzati altri 24 posti a Montaperto in modo da creare ulteriori opportunità per le nostre famiglie, oltre a far in modo che la nostra comunità sia sempre più punto di riferimento anche per tutti i comuni limitrofi.

Si continua a lavorare per vedere realizzata la programmazione svolta dall’amministrazione comunale al fine di dare alla comunità le risposte attese da anni".