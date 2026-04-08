Sant'Angelo dei Lombardi: focus sulle aree interne con Graziano Delrio Territori e democrazia

"Territori e democrazia, il valore delle aree interne nel cammino di Comunità Democratica". È titolo e tema dell'incontro di domani, giovedì 9 aprile, nella sala del Casale dell'Abbazia del Goleto a Sant'Angelo dei Lombardi.

I lavori verteranno sullo sviluppo per le aree interne. Esigenze territoriali su trasporti e sanità, giovani e futuro al centro del dibattito.

Ad introdurre i temi ci saranno Rosanna Repole, sindaca di Sant'Angelo dei Lombardi e presidente della Città dell'Alta Irpinia, ed Amado Delli Gatti, primo cittadino di Torella dei Lombardi e presidente della Comunità Montana Alta Irpinia.

A seguire gli interventi di Maurizio Petracca, consigliere regionale e capogruppo Pd in Regione Campania, e di Umberto Del Basso De Caro segretario, ex parlamentare e già sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti.

Conclude il senatore Graziano Delrio, presidente di Comunità Democratica. Lo stesso Delrio era già stato all'Abbazia del Goleto da ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti. La mobilità sarà uno degli argomenti principali del convegno.