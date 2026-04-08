Ariano, una nuova veste dell'Arena Mennea: nasce la palestra comunale Sport accessibile e inclusivo per la comunità

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino ha approvato un significativo atto di indirizzo finalizzato al rilancio e alla valorizzazione dell’impianto sportivo “Arena Mennea”, mediante l’affidamento del servizio di apertura, custodia e pulizia della struttura e la contestuale istituzione del progetto denominato “Palestra comunale”.

Il progetto prevede l’attivazione di una palestra pubblica all’interno della struttura, dotata di attrezzature già disponibili, con l’applicazione di tariffe agevolate.

L’Asd Us Ariano garantirà l’apertura dell’impianto secondo i seguenti orari:

• Periodo estivo: dal lunedì al sabato, dalle ore 16:00 alle ore 21:00.

• Periodo invernale: dal lunedì al sabato, dalle ore 15:00 alle ore 20:00.

• Possibilità di aperture straordinarie in orario mattutino e nelle giornate domenicali, su richiesta.

Le tariffe di accesso sono così definite:

• € 2,00 per ingresso.

• € 5,00 con spogliatoi e doccia.

• Accesso gratuito per i minorenni e per le persone con disabilità.

L’accesso alla struttura consente l’utilizzo delle attrezzature presenti nella “Palestra comunale”. L’intervento si colloca nell’ambito di una strategia più ampia di valorizzazione delle strutture pubbliche e di sostegno alla pratica sportiva sul territorio.

Negli ultimi anni, l’amministrazione ha operato applicando le disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021, rivelatosi uno strumento efficace per la valorizzazione e la gestione degli impianti sportivi.

In tale contesto, presso gli impianti di Cardito, Palazzisi, Santa Barbara e Martiri sono stati realizzati interventi di riqualificazione e rigenerazione funzionale, comprendenti il rifacimento delle superfici di gioco, l’adeguamento degli impianti tecnologici e il miglioramento dei servizi.

Si tratta di un percorso ormai consolidato, che sta producendo risultati concreti sia in termini di recupero del patrimonio pubblico sia di coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio.

Tra le ulteriori iniziative di rilievo si segnala la riqualificazione dello Stadio Renzulli, con un investimento complessivo di 120.000 euro (di cui 60.000 derivanti da economie delle Universiadi e 60.000 da credito sportivo), che ha consentito l’incremento della capienza da 250 a 800 spettatori, nonché gli interventi di efficientamento energetico presso l’Arena Pietro Mennea.

Un modello virtuoso che coniuga riqualificazione infrastrutturale e promozione dello sport, valorizzando al contempo le risorse e le energie del territorio.