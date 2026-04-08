Distretto diffuso del commercio "Terre dell'Ufita": approvato il progetto "Identità, innovazione e accoglienza"

Il distretto diffuso del commercio "Terre dell'Ufita" ha approvato il progetto "Identità, innovazione e accoglienza" durante l'assemblea tenutasi, prima della pausa di Pasqua, nella sala giunta del municipio di Grottaminarda che è comune capofila.

Coinvolti oltre al comune di Grottaminarda, Bonito, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Melito Irpino, Sturno e le associazioni di categoria facenti parte del distretto.

Il progetto affronta al contempo criticità come spopolamento, chiusura delle attività nei centri storici e carenze nei servizi di accoglienza e mira a valorizzare le eccellenze enogastronomiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

Tra le principali azioni previste: la realizzazione di un portale web con schede dedicate alle imprese locali, una strategia di marketing territoriale con campagne ed eventi, percorsi di formazione digitale per operatori e interventi di rigenerazione urbana, tra cui info point, pensiline e alcuni interventi di restauro del patrimonio urbano.

L’iniziativa, quale primo step per il reperimento di fondi regionali, punta a rafforzare l’attrattività e la competitività del territorio:

"Con l’approvazione del progetto "Identità, innovazione e accoglienza" compiamo un primo passo importante per il futuro delle Terre dell’Ufita - afferma l'assessore al commercio del comune di Grottaminarda, Franca Iacoviello - crediamo fortemente nel valore della collaborazione tra i nostri comuni e nel lavoro condiviso con le associazioni di categoria, perché solo facendo rete possiamo valorizzare il nostro territorio.

Un progetto che guarda all’identità, ma anche all’innovazione, puntando sul digitale per dare maggiore visibilità alle imprese locali e su strategie di marketing capaci di attrarre visitatori".