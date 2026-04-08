Ariano, Franza: "Partono i lavori per l'ampliamento dell'illuminazione pubblica"

"Partono i lavori per l'ampliamento dell'illuminazione pubblica ad Ariano Irpino. La prima prova per l'installazione di nuovi fari in diverse zone del comune, con un occhio di riguardo soprattutto alle contrade, un intervento atteso da anni che risponde alle richieste dei cittadini per strade e quartieri più sicuri e vivibili".
Ad annunciarlo è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, il quale si è recato, insieme ai tecnici nelle diverse zone dalla città che verrann interessate dagli interventi di ampliamento della pubblica illuminazione.
Tecnologia fotovoltaica: zero aumento dei consumi. Installazione mirata nei punti strategici: abitazioni, percorsi pedonali e spazi comuni, dove la luce serve davvero. Un grazie alla squadra tecnica per aver unito innovazione, sostenibilità e ascolto del territorio. Il nostro impegno non si fermerà".