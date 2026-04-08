Ariano: "Le forze del "Campo largo" unite su Carmine Grasso" Appello alla segreteria del partito democratico

"Le forze politiche e civiche che compongono il "Campo largo" di Ariano Irpino (Movimento 5 Stelle, Psi, Avs, Noi di Centro e Casa Riformista) si sono riunite in data 8 aprile 2026. Questo incontro rappresenta l'approdo naturale di un percorso di confronto durato oltre due mesi.

Esse hanno lavorato con serietà e responsabilità, a tratti con la presenza dei delegati del PD locale, per costruire un progetto di rinascita che rimetta al centro il bene comune, superando i particolarismi, per offrire alla città una visione di futuro solida e condivisa. Al termine di un ampio dibattito, la coalizione ha espresso una convergenza totale e unanime nell’individuare in Carmine Grasso, storico tesserato del Partito Democratico (ed esponente politico del Pd di Ariano Irpino), la figura per la candidatura alla carica di sindaco.

Grasso rappresenta l'unica figura di sintesi capace di tenere insieme le diverse anime della coalizione e di aprirsi alle migliori energie della società civile. La sua figura si distingue per autorevolezza professionale, spessore umano e capacità di unire: Carmine Grasso è il ponte tra le istituzioni e i cittadini, l’elemento catalizzatore per tutte le forze che si riconoscono in un’alternativa democratica e di progresso.

Abbiamo messo da parte le singole bandiere per dare priorità ai contenuti. Il nostro programma si articola su quattro direttrici fondamentali:

Sanità Territoriale: Difesa e potenziamento dei servizi sanitari, affinché il diritto alla salute sia garantito e accessibile a tutti i cittadini del Tricolle.

Rilancio delle Aree Interne: Strategie concrete per contrastare lo spopolamento, valorizzando le eccellenze locali e migliorando i collegamenti infrastrutturali e digitali.

Patto Intergenerazionale: Creare le condizioni affinché i giovani restino e investano nel territorio, valorizzando al contempo l’esperienza e le necessità della popolazione anziana.

Agricoltura, Ambiente ed Energie alternative: Trattandosi di vaste aree a vocazione agricola, vanno valorizzati i prodotti che esse sono in grado di generare.

L'imminente scadenza di presentazione delle liste, impone ora la necessità inderogabile di iniziare la campagna elettorale. La città ha bisogno di risposte, non di attese. Per questo motivo, rivolgiamo un appello ufficiale alla segreteria del partito democratico: vi chiediamo di sostenere questa sintesi vincente, convergendo sulla candidatura di un vostro autorevole tesserato. Con Carmine Grasso offriamo un modello di amministrazione basato sulla concretezza e sulla trasparenza. Il treno della coalizione è pronto a partire e riteniamo fondamentale che il partito democratico ne sia uno dei pilatri portanti, il pilastro naturale.

I referenti di: Movimento 5 Stelle, PSI, AVS, Noi di Centro, Casa Riformista e gli ex parlamentari Generoso Maraia e Aleandro Longhi.