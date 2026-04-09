Scacchi: Grottaminarda ospita il campionato italiano giovanile provinciale L'appuntamento è per domenica 12 aprile alle ore 10:00 all'auditorium comunale

Grottaminarda ospita la fase provinciale del campionato italiano giovanile di scacchi. L'appuntamento è per domenica 12 aprile alle ore 10:00, all'auditorium comunale di via Francesco Flammia, a cura dell'Asd circolo scacchistico di Montella con il patrocinio del comune di Grottaminarda.

Categorie ammesse a partire dalla U18 (Juniores) fino alla U8 (Piccoli alfieri), in pratica possono partecipare ragazze e ragazzi nati dal 1° gennaio 2008.

La competizione è valida per: l'assegnazione dei titoli di campione provinciale di categoria, variazioni Elo Fide Rapid, qualificazione alla finale del campionato italiano giovanile 2026.

"Si tratta di una delle giornate ufficiali del calendario federale dedicate al settore giovanile e quindi costituisce la fase provinciale del percorso che conduce alla finale nazionale - spiega l'assessore allo sport Michele Spinapolice - siamo felici che questo sodalizio con il circolo scacchistico di Montella si sia consolidato e che la disciplina degli scacchi stia prendendo davvero piede sul nostro territorio. Ospitare le selezioni provinciali ci rende orgogliosi. Prossimo obiettivo, ospitare quelle nazionali".