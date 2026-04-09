Montemiletto: la sala Impero torna a splendere Il Forum delle donne: "Un impegno che va oltre il dovere"

Il Forum delle donne è felice di annunciare che sono stati ultimati i lavori di ripristino del palco della sala Impero a Montemiletto.

L’intervento ha previsto un’importante opera di consolidamento strutturale, realizzata mediante il rinforzo dell’orditura lignea con l’inserimento di travi di sostegno al di sotto del piano di calpestio. Contestualmente, si è proceduto alla levigatura e rigenerazione della superficie del palco, restituendogli la sua originaria uniformità e lucentezza.

Un lavoro attento e necessario, volto non solo alla sicurezza ma anche alla valorizzazione estetica di uno spazio simbolo per la nostra comunità.

Nel rispetto della convenzione stipulata, da due anni il Forum delle Donne è impegnato in un percorso concreto di riqualificazione e miglioramento della sala Impero. Un impegno che va oltre il dovere: è passione, è visione, è amore per il nostro territorio.

Oggi possiamo dirlo con orgoglio: la sala Impero è tornata ad essere cuore pulsante della cultura di Montemiletto.

Lo dimostrano: la rassegna teatrale, giunta al suo secondo anno e già rinnovata per una terza edizione, le numerose associazioni del paese e della provincia che scelgono questo spazio per i loro eventi

La sala Impero non è solo un luogo: è un punto di riferimento, un luogo di incontro, crescita e condivisione. E oggi, finalmente, è tornata a brillare come merita.