Emergenza idrica: da Montaguto richiesta convocazione tavolo tecnico urgente Il sindaco Marcello Zecchino scrive al prefetto, Molise Acque e Alto Calore

Alla luce della grave e persistente emergenza idrica provocata da frequenti interruzioni del servizio, che negli ultimi tempi hanno raggiunto proporzioni insostenibili, si chiede al prefetto di Avellino Rossana Riflesso la convocazione urgente di un tavolo di coordinamento.

La sollecitazione arriva da Montaguto, attraverso una lettera a firma del sindaco Marcello Zecchino.

Obiettivo: Definire interventi tempestivi per il ripristino della regolare erogazione del servizio, individuare soluzioni altemative e straordinarie per assicurare il fabbisogno minimo di acqua potabile, anche mediante il coinvolgimento di soggetti istituzionali e gestori competenti, con particolare riferimento all'iniziativa già da anni in itinere da parte dell'alto calore servizi, e non ancora concretizzatasi, per la riattivazione della sorgente in località "Caraventa" nel comune di Montaguto.

La comunicazione è stata indirizzata al prefetto di Avellino Rossana Riflesso, all'azienda speciale regionale Molise Acque e Alto Calore Servizi.