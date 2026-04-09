Ariano: riqualificazione del museo della ceramica e dell'ex ospedale San Giacomo Presentazione del progetto di valorizzazione del sistema museale irpino

Presentazione del progetto di valorizzazione del museo della ceramica e dell'ex ospedale San Giacomo di Ariano Irpino. L'incontro è in programma sabato 11 aprile 2026, alle ore 18:00 nelle sale del museo.

Ad annunciarlo è Archeoares, un team collaudato che opera nel settore dei beni culturali a livello nazionale.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Ariano Irpino, l’associazione Sante Spine e i maestri ceramisti della città, rappresenta un'importante iniziativa nel contesto del "Sistema Museale Irpino" e mira a trasformare l'ex ospedale San Giacomo in un polo didattico e scientifico dedicato alla ceramica e alla cultura locale.

L'intervento prevede una riorganizzazione degli spazi espositivi e l'implementazione di tecnologie avanzate per la fruizione dei contenuti didattici.

Inoltre, a integrazione del progetto comunale finalizzato al miglioramento dell’accoglienza dei pellegrini, Archeoares lavora al riallestimento e musealizzazione degli ambienti, all’integrazione di iniziative per i giovani e al collegamento tra i principali attrattori culturali cittadini.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’ufficio comunicazione di Archeoares scrivendo a uff.stampa@archeoares.it