Amministrative ad Ariano: sarà una sfida tra medici sul tricolle Carmine Grasso accetta la candidatura a sindaco

Carmine Grasso, medico chirurgo dell'Ospedale Frangipane e figura storica della comunità arianese, accetta ufficialmente la candidatura a sindaco di Ariano Irpino per la coalizione di centrosinistra, insieme ai movimenti civici e moderati.

“Ho letto il documento firmato dai partiti di centrosinistra e dalle forze civiche e moderate che mi chiedono di correre come sindaco della nostra comunità. Ho sentito tutta l’emozione e la responsabilità di questa chiamata.

Li ringrazio per aver scelto di lavorare uniti a un progetto concreto di cura e rinascita della nostra Ariano”, dichiara Grasso.

“Non potrei tirarmi indietro: non sarebbe coerente con il mio percorso personale, professionale e politico. Ho dedicato la mia vita nelle corsie del Frangipane a prendermi cura delle persone. Oggi voglio mettere la stessa dedizione al servizio della città che amo. Per questo accetto la candidatura a sindaco con l’impegno di guidare una coalizione larga, aperta, democratica e civica.”

Grasso richiama il senso di urgenza che attraversa la comunità: “Le elezioni sono vicine e Ariano non può più aspettare. Questo è il tempo di agire.”

L’inaugurazione ufficiale del comitato elettorale è fissata per sabato 11 aprile alle ore 16:00, in via XXV Aprile 16. "Le porte sono aperte. È tempo di Ariano", conclude Grasso.