Testimonianze che cambiano lo sguardo: a scuola il valore della rinascita “Il Mantello Condiviso" e la bella testimonianza dal Ruggero II ad Ariano Irpino

Questa mattina, all’IISS Ruggero II di Ariano Irpino, si è svolto un incontro intenso e coinvolgente promosso dal Csv Irpinia Sannio Ets, nell’ambito del progetto “Il Mantello Condiviso, parole ed azioni di solidarietà”.

Protagonisti gli operatori e gli ospiti della comunità San Patrignano, una comunità di vita che accoglie quanti sono afflitti dalle dipendenze e dall’emarginazione perché ritrovino la propria strada attraverso un cammino di recupero che è soprattutto un percorso d’amore gratuito, perché l’amore è dono, che attraverso testimonianze dirette e storie autentiche hanno emozionato profondamente gli studenti.

Ad accogliere gli ospiti il dirigente scolastico Massimiliano Bosco e rappresentanti del corpo docente. Gli studenti hanno partecipato con grande attenzione, lasciandosi coinvolgere e riflettendo su temi importanti come le dipendenze e le scelte di vita. Un momento di crescita, consapevolezza e condivisione, che lascia un segno profondo.