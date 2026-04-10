Interruzione dell'energia elettrica oggi ad Ariano: ecco orario e zone

Lavori di manutenzione agli impianti

interruzione dell energia elettrica oggi ad ariano ecco orario e zone

La comunicazione

Ariano Irpino.  

Interruzione dell'energia elettrica oggi, venerdì 10 aprile ad Ariano Irpino per lavori di manutenzione degli impianti. 

Lo comunica l'ente comunale dopo essere stato informato dall'Enel. 

Ecco le zone: " Viale Tigli, piazza Mazzini, via Matteotti e zona Martiri. L'orario di interruzione è fissato dalle 14.15 alle 19.30.

L'interruzione di energia elettrica, interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. 

Raccomandazioni  importanti da parte di Enel

Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Informazioni utili

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, potete consultare e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 3202041500 riportando il codice Pod (IT001E...) presente in bolletta, oppure  scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al numero verde 803500.

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