Interruzione dell'energia elettrica oggi ad Ariano: ecco orario e zone

Interruzione dell'energia elettrica oggi, venerdì 10 aprile ad Ariano Irpino per lavori di manutenzione degli impianti.
Lo comunica l'ente comunale dopo essere stato informato dall'Enel.
Ecco le zone: " Viale Tigli, piazza Mazzini, via Matteotti e zona Martiri. L'orario di interruzione è fissato dalle 14.15 alle 19.30.
L'interruzione di energia elettrica, interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.
Raccomandazioni importanti da parte di Enel
Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.
Informazioni utili
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, potete consultare e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 3202041500 riportando il codice Pod (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al numero verde 803500.