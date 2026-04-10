Elettrodotto Terna: oggi il confronto interistituzionale Iniziativa promossa dal sindaco di Montefredane

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, terrà oggi, venerdì 10 aprile 2026 alle ore 17:00, un importante incontro in videoconferenza promosso dall’amministrazione comunale, finalizzato al confronto tra enti sulla valutazione degli impatti del progetto di elettrodotto a 380 kV “SE Montecorvino – SE Benevento III”.

All’incontro prenderanno parte i rappresentanti dei Comuni coinvolti, tra cui: Montefredane, Montefalcione, Montefusco, Montoro, Paduli, Parolise, Pietradefusi, Pietrelcina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Salza Irpina, San Giorgio del Sannio, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Apice, Atripalda, Avellino, Battipaglia, Bellizzi, Benevento, Calvi, Candida, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Giffoni Valle Piana, Manocalzati, Sant’Arcangelo Trimonte, Santo Stefano del Sole, Serino, Solofra, Sorbo Serpico e Tufo.

L’iniziativa nasce dalla volontà del sindaco di rafforzare il dialogo istituzionale e garantire un’analisi approfondita e condivisa delle ricadute sul territorio, con particolare attenzione agli aspetti ambientali, paesaggistici e socio-economici.

“È fondamentale - dichiara il sindaco - lavorare in sinergia tra istituzioni per tutelare gli interessi delle comunità coinvolte e assicurare che ogni decisione sia il risultato di un confronto serio, partecipato e responsabile".

L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel promuovere momenti di collaborazione tra enti, anche attraverso la costituzione di un coordinamento tecnico intercomunale, al fine di rappresentare in maniera più incisiva le esigenze dei territori interessati.