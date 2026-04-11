Ariano: via crucis vivente in contemporanea con la veglia per la pace a Roma Oggi alle 17.30 lo straordinario evento in villa comunale

Sarà un sabato suggestivo e di meditazione quello di oggi ad Ariano Irpino, nel meraviglioso scenario della villa comunale dove alle 17.30 è in programma la via crucis vivente organizzata dalla parrocchia di San Pietro e Sant'Agostino guidata dal parroco don Daniele Palumbo.

"La comunità si ritroverà per vivere insieme per questo straordinario evento. Un cammino di preghiera e meditazione per contemplare la Passione di Cristo e lasciarci toccare dal suo amore.

"Ci ha amati”, dice San Paolo riferendosi a Cristo - per farci scoprire che da questo amore nulla potrà mai separarci" (Enciclica Dilexit nos, 1).

Attraverso le scene della Via Crucis, rivivremo il percorso di Gesù verso la croce, per riscoprire che il suo amore continua a parlare alla nostra vita.

Una rappresentazione scenica che aiuta la meditazione e la preghiera nel cuore del mistero pasquale. Attraverso le stazioni della Passione, la comunità sarà accompagnata a contemplare la sofferenza di Cristo e le ferite del nostro tempo.

Il cammino si concluderà con il segno del Risorto, annuncio di speranza e vita nuova, nel contesto della giornata di preghiera per la pace nel mondo oggi 11 aprile, accogliendo l’invito del Santo Padre Leone XIV".