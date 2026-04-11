Ariano: parte la sfida di Carmine Grasso, si inaugura il comitato elettorale "Sento l'emozione e la responsabilità di questa chiamata"

Inaugurazione del comitato elettorale a sostegno del candidato sindaco del centro sinistra, Carmine Grasso ad Ariano Irpino. L'appuntanto è fissato per questo pomeriggio alle ore 16.00 in via XXV aprile. Sarà il giorno della verità per capire chi realmente è al suo sostegno.

"Ho letto il documento firmato dai partiti di centrosinistra e dai movimenti civici e moderati di Ariano Irpino che mi chiedono di correre come sindaco della nostra comunità. Sento l'emozione e la responsabilità di questa chiamata.

Li ringrazio per aver scelto di lavorare insieme a un progetto concreto di cura e rinascita della nostra Ariano.

Non posso tirarmi indietro, perché non sarebbe coerente con il mio percorso personale professionale e politico.

Ho dedicato la mia vita nelle corsie del Frangipane a prendermi cura delle persone. Oggi voglio mettere la stessa dedizione al servizio della città che amo.

Perciò accetto la candidatura a sindaco con l’impegno di guidare una coalizione larga, aperta, democratica e civica. Le elezioni sono vicine e Ariano non può più aspettare. Questo è il tempo di agire. Vi aspetto questo pomeriggio alle 16:00, in via XXV Aprile 16, per l’inaugurazione del nostro comitato elettorale".