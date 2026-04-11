Monteforte: parte l'osservatorio sulla mensa scolastica L'assessore De Santis: "Occorre garantire qualità e trasparenza ai nostri ragazzi"

Verifiche periodiche, anche a sorpresa, per constatare di persona la qualità del cibo servito dalla ditta che gestisce il servizio di mensa scolastica a Monteforte Irpino, nei diversi plessi dell’IC “Aurigemma” dislocati sul territorio.

Ma anche proposte e suggerimenti ed iniziative mirate per diffondere un’educazione alimentare ad hoc tra le giovani generazioni. Parte ufficialmente l’osservatorio sulla mensa scolastica, fortemente voluto dall’assessore alla pubblica istruzione, Francesca De Santis, e dalla giunta guidata dal sindaco Fabio Siricio.

"Sin dal primo giorno del mio insediamento ufficiale, ho preso a cuore il benessere dei ragazzi che frequentano le nostre scuole - sottolinea l’assessore De Santis -. E’ fondamentale che le loro attività scolastiche ed extrascolastiche trascorrano nella più assoluta tranquillità. Il servizio mensa è ovviamente molto importante e influisce in maniera notevole sul loro percorso. Dunque, è nostro compito prestare la massima attenzione al suo funzionamento. Saremo vigili e attenti su ogni cosa, anche se l’andamento, fino ad oggi, è stato senz’altro positivo. Ma mai abbassare la guardia.

La ristorazione scolastica - prosegue De Santis - è, per il nostro comune, un servizio primario, consolidato nel tempo, che risponde alla diffusa esigenza educativa e sociale e che concorre in buona misura all’affermazione del diritto allo studio. L’osservatorio è una forma di vigilanza e di controllo ma ha anche lo scopo di accogliere suggerimenti e proposte, nell’interesse primario dei ragazzi e delle loro famiglie".

L’Osservatorio è costituito dall’assessore De Santis, da un responsabile del servizio Pubblica Istruzione del Comune, da un insegnante ed un genitore in rappresentanza di ogni plesso in cui è attivato il servizio di mensa scolastica, un medico dell’Asl, un componente della minoranza del consiglio comunale (Rosa De Sapio), un rappresentante della ditta affidataria del servizio.

E’ stata scelta, come presidente dell’Osservatorio, la signora Stefania Siano, componente genitori del plesso “Agazzi”. «L'impegno dell'amministrazione continua per garantire qualità e trasparenza nella ristorazione scolastica dei nostri ragazzi», conclude l’assessore De Santis.