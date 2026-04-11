Ariano, è ad altissimo rischio Gaudiciello: qui spacchi davvero tutto/FOTO Un residente ci accompagna lungo ciò che resta della strada

Un residente ci accompagna lungo ciò che resta della strada, mostrandoci in che condizioni versano le gomme anteriori della sua auto di grossa cilindrata, letteralmente tagliate dalle buche. Una cunetta cementata da chi ha eseguito lavori nella zona e un dissesto che sta per aggravarsi nuovamente dopo un intervento di messa in sicurezza avvenuto nei mesi scorsi.

Siamo di nuovo in contrada Gaudiciello, la strada che poco dopo il ristorante o pullastriello, direzione Napoli, porta alla stazione di Ariano Irpino.

Sono in tanti a percorrerla ogni giorno, per necessità lavorative. E la situazione attuale appare davvero ad altissimo rischio. Ci sono buche davvero profondi che stanno arrecando danni ingenti alle auto in transito, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando a causa della scarsa visibilità, la situazione è ancora più difficile.

Viene rivolto un appello all'amministrazione comunale e all'area tecnica ad intervenire al più presto per ripristinare e rendere una la viabilità sicura su questa strada prima che accada davvero qualcosa di più grave. Il comune è avvisato.