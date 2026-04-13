Traguardo straordinario a Villanova del Battista: i 100 anni di Maria Raffa Un intero secolo di vita fatto di memoria e valori

La comunità di Villanova del Battista celebra con profondo affetto e grande partecipazione il centesimo compleanno di Maria Raffa, (nella foto la seconda a sinistra verstita di blu), un traguardo straordinario che rappresenta un intero secolo di vita, memoria e valori.

A nome dell’amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, il sindaco Ernesto Iorizzo ha voluto rivolgere gli auguri più sinceri alla signora Maria, sottolineando l’importanza di una ricorrenza così significativa per tutta la comunità.

"Raggiungere i 100 è un patrimonio prezioso di esperienza e saggezza che appartiene non solo alla famiglia, ma a tutto il paese".

Maria Raffa rappresenta infatti un punto di riferimento e una preziosa testimonianza vivente della storia e delle tradizioni locali, attraversando con forza e dignità epoche e cambiamenti.

Gli auguri più sentiti giungono dunque dal sindaco Ernesto Iorizzo, dall’amministrazione comunale, dal parroco don Tonino Biondo e da tutta la comunità di Villanova del Battista, estesi con affetto anche alla sua famiglia, che con amore le è accanto in questo giorno così speciale.