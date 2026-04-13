Maraia: "Il campo largo unito vince anche ad Ariano" "Chi é il candidato a sindaco?"

"Chi é il candidato a sindaco del campo largo ad Ariano? Questa é la domanda che ricorre tra i cittadini? Una confusione che non fa bene al centro sinistra ma soprattutto alla cittá di Ariano amministrata dalle forze progressiste.

Il campo largo arianese, quello che ho contribuito a costruire nel 2020 da Deputato, è in pericolo a causa delle divisioni interne ai partiti.

I cittadini non capiranno perché gli esponenti di uno stesso partito sostengono due candidati a sindaco diversi. Il campo largo che vincerá le prossime amministrative é uno e mi auguro che il dialogo, soprattutto 'interno ai partiti, riprenda subito per evitare di avvantaggiare il centro destra unito.

Il Pprogetto di centro sinistra avviato sei anni fa ad Ariano non può essere compromesso da logiche elettorali lontane dai bisogni reali.

L'imperativo per tutti é continuare a lavorare per il bene di Ariano e farlo insieme per raggiungere l'obiettivo.

Questo é l'unico campo largo possibile, inclusivo e vincente.

Ho partecipato a tutti e 12 i tavoli del campo largo ad Ariano nella convinzione che uniti si vince.

Come nel 2020 é ancora possibile, prima o poi, una sintesi intorno ad un unico candidato a sindaco e continuare a lavorare insieme con il Campo largo regionale per il bene della nostra Cittá"..