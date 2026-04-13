Ariano: linee internet ancora interrotte in contrada Torana L'appello disperato dei residenti: "Qualcuno ci può dire cosa è successo?"

Linee internet ancora interrotte in contrada Torana ad Ariano Irpino. Da venerdì scorso ormai gli abitanti stanno vivendo una situazione di estremo disagio, soprattutto chi necessita della rete per esigenze lavorative. I collegamenti sono saltati e non si conoscono le motivazioni reali del guasto.

Interruzioni concise con i lavori per la fibra ottica nella zona, così come avvenuto in via Giacomo Matteotti e via Fontananuova.

Al momento non è facile stabilitre cosa sia realmente accaduto in contrada Torana. "L'unica certezza - ci dicono gli abitanti, particolarmente esasperati - è che siamo senza internet.

E il problema più grave è che non abbiamo un interlocutore, qualcuno che ci possa dare delle spiegazioni e soprattutto notizie sui tempi di ripristino del servizio. Nulla, non sappiamo davvero a chi rivolgerci. Da tre giorni, letteralmente abbandonati".