Vallesaccarda e Ngoulemakong: gemellaggio nel segno dell'agricoltura sostenibile Nuovo impulso imprenditoriale e artigianale a tutti i nostri imprenditori

Lavori in corso per un nuovo gemellaggio che porterà il comune di Vallesaccarda e l’Irpinia tutta in contatto con un mondo straordinario come il continente africano, in particolare il Camerun.

Con il Comune di Ngoulemakong, a fine maggio, si perfezionerà il partenariato del gemellaggio. A breve saranno invitate tutte le associazioni presenti sul territorio affinché, per fine maggio, si programmi l’accoglienza del sindaco e di tutte le persone che verranno a trovarci per sottoscrivere il protocollo del gemellaggio.

"Il protocollo del gemellaggio attiene all'agricoltura sostenibile, salute, formazione e occupazione giovanile, turismo e cultura solidali, acqua, igiene e gestione dei rifiuti, trasporti e condivisione di esperienze.

Un altro passo avanti per la comunità di Vallesaccarda, con l’auspicio che questa occasione possa dare un nuovo impulso imprenditoriale e artigianale a tutti i nostri imprenditori. Avanti così, Vallesaccarda!"