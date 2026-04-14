Ariano: un cimitero che non trova pace Ancora una serie di segnalazioni a Ottopagine

"Neanche i fusibili nelle cassette trovano pace al cimitero". Si tratta delle cassette a tenuta stagna che versano in pessimo stato a causa soprattutto della mancanza di manutennzione. E non mamca come sempre chi non perde occasione per manometterle. La segnalazione ci arriva da un lettore. E lungo i viali non mancano episodi di inciviltà e degrado.

"Dai primi di marzo, periodo della scomparsa di un defunto, non molto distante dall'ingresso principale, vi è ancora un copribara di fiori che non è stato smaltito. E' lì abbandonato un un angolo".

Pochi giorni fa, per l'esattezza il 7 aprile scorso, ci aveva contattato invece una donna per il mancato svuotamento di un bidone adibito alla raccolta ceri stracolmo.

Nel piazzale esterno tra randagi e cinghiali, questi ultimi soprattutto nelle ore serali lo scenario non cambia.

E c'è chi ci scrive per sollevarci un'altra questione. "Quando verrà aperto definitivamente anche il secondo ingresso del cimitero lato Martiri? Se ne parla da anni ma non si è concretizzato mai nulla? Come mai e soprattutto quali sono le vere motivazioni che impediscono tale apertura?"

E come se non bastasse: chiuso per motivi organizzativi fino al 19 aprile l'ufficio all'interno del cimitero che si occupa dell'accensione delle lampade votive. Dice bene una donna, tra gli assidui visitatori: "Ogni giorno una novità nel nostro cimitero".