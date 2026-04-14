Ariano: "Caos politico,cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia" Luciano Giorgione: "Se non completerò la lista di “Ariano al Centro”, non mi candiderò con nessuno"

"Cari Amici, vi ringrazio per gli inviti ricevuti a candidarmi, ma se non completerò la lista di “Ariano al Centro”, non mi candiderò con nessuno".

A parlare è Luciano Giorgione, già candidato a sindaco nelle precedenti consultazioni elettorali sul tricolle.

Il suo invito resta rivolto a persone libere, a candidarsi nel gruppo di Ariano al Centro. "Ariano è casa. È storia, sacrifici, sogni che meritano futuro. Se ami davvero questa terra, non restare a guardare. Alzati, mettici il cuore, mettici la faccia. Perché il cambiamento non arriva… si costruisce insieme. E inizia da te".

Resta questo il suo slogan. Giorgione sembra essere disgustato dagli ultimi movimenti che hanno riguardato i vari schieramenti politici dall'auna e dall'altra parte, mai come quest'anno particolarmente confusi e incerti.

"Caos politico, cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Ariano lo sa?

