Ariano: "Ma scusate, questi cestini si può sapere chi li deve svuotare?" A Villa Caracciolo dopo lo scempio di Pasqua e Pasquetta, siamo di nuovo punto e a capo

Qualche giorno fa ci siamo battuti per far svuotare il bidoncino adibito alla raccolta di escrementi dei cani che emanava odori nauseabondi ai frequentatori del parchetto. E solo dopo nostra sollecitazione su disposizione del comune un operaio ha provveduto venerdì scorso allo svuotanento.

A distanza di quattro giorni siamo di nuovo punto e a capo nella stessa zona, parliamo di via Villa Caracciolo nel popoloso rione Martiri ad Ariano Irpino, area recentemente inaugurata. I cestini per la raccolta dei rifiuti sono strapieni e non è certamente un'immagine dignitosa.

In via Maddalena, accanto alla fontana e all'eliporto c'è chi ha posizionato un cartone a terra, sotto il cestino per evitare lo svolazzare delle buste di escrementi nella zona.

Una domanda alla quale ci auguriamo possa esserci una risposta esaustiva e definitiva.

Ma possibile che per far svuotare ogni volta un bidoncino o cestino, chiamateli come volete, per la raccolta di rifiuti o escrementi dobbiamo sollecitarlo sempre noi attraverso un articolo di giornale?