Ariano: "Ma scusate, questi cestini si può sapere chi li deve svuotare?"

A Villa Caracciolo dopo lo scempio di Pasqua e Pasquetta, siamo di nuovo punto e a capo

ariano ma scusate questi cestini si puo sapere chi li deve svuotare

La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Qualche giorno fa ci siamo battuti per far svuotare il bidoncino adibito alla raccolta di escrementi dei cani che emanava odori nauseabondi ai frequentatori del parchetto. E solo dopo nostra sollecitazione su disposizione del comune un operaio ha provveduto venerdì scorso allo svuotanento. 

A distanza di quattro giorni siamo di nuovo punto e a capo nella stessa zona, parliamo di via Villa Caracciolo nel popoloso rione Martiri ad Ariano Irpino, area recentemente inaugurata. I cestini per la raccolta dei rifiuti sono strapieni e non è certamente un'immagine dignitosa.

In via Maddalena, accanto alla fontana e all'eliporto c'è chi ha posizionato un cartone a terra, sotto il cestino per evitare lo svolazzare delle buste di escrementi nella zona. 

Una domanda alla quale ci auguriamo possa esserci una risposta esaustiva e definitiva.

Ma possibile che per far svuotare ogni volta un bidoncino o cestino, chiamateli come volete, per la raccolta di rifiuti o escrementi dobbiamo sollecitarlo sempre noi attraverso un articolo di giornale? 

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