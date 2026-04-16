Non c'è pace lungo la provinciale 414: ennesima perenne perdita d'acqua E' una delle strade più trascurate in Irpinia

Ennesima, perenne ed importante perdita di acqua lungo la strada provinciale 414 che da Ariano Irpino porta a Montecalvo Irpino.

Siamo nel tratto compreso dal km 0 + VII al km O + VIII (bivio Sterda) ex strada statale 414 Ariano Irpino/ Montecalvo Irpino, sulla corsia in direzione di quest'ultima.

Ettore Sommariva ha indirizzato una nuova pec alla provincia di Avellino settore viabilità, al comune e comando polizia municipale di Ariano Irpino e all'azienda alto calore.

Considerato, che negli ultimi anni, sono stati effettuati numerosi interventi di riparazione e che tutt'oggi continuano a manifestarsi significative perdite dalla rete idrica, si chiede di voler valutare la sostituzione e/o la posa in opera di nuove tubature per l'intero tratto interessato di pochi metri.

Tale problematica costituisce oltre ad uno spreco di un bene comune, anche un pericolo per la circolazione stradale e pedonale. Si chiede un vostro urgente sopralluogo per verificare tale inconveniente e per i provvedimenti del caso.