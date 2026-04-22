Festeggiamenti dell'Incoronata, Foggia chiama Ariano: "Vi aspettiamo domenica" Il rettore del Santuario ha invitato alla celebrazione anche quest'anno l'amministrazione comunale

E' il giorno della vestizione e incoronazione della Madonna nera a Foggia. Alle 10.00 stamane la traslazione della sacra effige e la vestizione con l'abito del millennio del 2001. Rito presieduto dal vescovo di San Severo Giuseppe Mengoli.

Venerdì 24 la cavalcata degli angeli in preparazione alla solennità dell'Incoronata. Il momento più atteso come ogni anno alle 3.45 di sabato 25 aprile quando verrà rievocata nel cuore della notte l'apparizione della Madonna all'allora conte di Ariano Irpino nel lontano 1001. Sarà don Giovanni Carollo a celebrare la messa. Pellegrini giungeranno da Stornara, Stornarella, Ordona, Ascoli Satriano, Orta Nova, Carapelle, Castelluccio dei Sauri.

Il giorno di Ariano Irpino

Festeggiamenti che si concluderanno domenica 26 aprile alla presenza di una delegazione di amministratori del comune di Ariano Irpino con il gonfalone della città e la polizia municipale, invitati ufficialmente insieme alle altre istituzioni della terra di capitanata, da don Leonardo Verrilli, rettore della Basilica Santuario Madre di Dio Incoronata di Foggia.

La celebrazione alle 19.00 con la benedizione dell'olio votivo che come ogni anno donerà la comunità arianese e l'accensione della lampada in degno di devozione all'Incoronata. Presiederà la liturgia il vescovo emerito di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi Domenico Cornacchio.

La storia racconta:

Correva l'anno 1001, quando avvenne l'apparizione all’allora Conte di Ariano Irpino. Egli durante una battuta di caccia, vide limpidissima l'immagine della vergine nera insieme al pastore Nicola Stazzacappa. Fu allora che il nobile conte arianese, per rendere omaggio alla madonna, fece costruire una piccola cappellina divenuta poi il grande Santuario dell'Incoronata, meta ogni giorno, di tanti pellegrini.

Da sempre per onorare questo grande prodigio, l’ultima settimana, del mese d’aprile si celebra questa solennità alla quale Ariano è il protagonista principale.