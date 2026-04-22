Walzer di candidati nelle liste: ecco i primi nomi tra fedelissimi e new entry Avellino al voto, ultime ore di accordi : due ex festiani nel centrosinistra

Candidati sindaco al lavoro per le liste ad Avellino, che dovranno essere presentate dalle ore 8 alle 20 del 24 aprile e dalle ore 8 alle 12 del 25 aprile. Al momento sono tre i candidati in campo: Nello Pizza, già candidato sindaco nel 2018 e segretario uscente del Pd, è il candidato sindaco del Campo largo con lui: Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Socialista, Casa Riformista, Noi di Centro, le associazioni Avellino Prende Parte e Controvento. Il centrosinistra potrebbe articolarsi in cinque o sei liste.

Rifondazione comunista, si decide nelle prossime ore

Attesa per Rifondazione Comunista . Arturo Bonito spiega: il nostro obiettivo è dare rappresentanza ai nostri elettori. Stiamo ragionando se presentare una nostra lista e al contempo abbiamo ascoltato l'invito degli amici di Controvento per un possibile ingresso nell'alleanza progressista. Ieri sera ci siamo confrontati nel direttivo e decideremo nelle prossime ore".

Nargi e il centrodestra diviso

Il centrodestra senza simboli punta su Laura Nargi, ex sindaca, ma senza LEga e Udc. Si presenta con quattro liste: le civiche Siamo Avellino e Scegli Avellino; Forza Avellino del coordinatore provinciale di Forza Italia, Angelo D’Agostino; Ora Avellino, del consigliere regionale di FI, Livio Petitto. Con Nargi anche esponenti di Fratelli d’Italia.

Festa, 4 liste in campo, i nomi della Lega

Festa ha quattro liste. Le storiche Davvero e W la Libertà, e poi Enjoy, lista formata prevalentemente da giovani, in Liberi e Forti convergono pezzi del centrodestra.I dirigenti della Lega Massimo Picone e Clemente Assunta saranno ufficialmente candidati nella lista civica “Liberi e Forti”. «Una scelta in linea con la volontà di offrire alla città una guida forte, profondamente inserita nel contesto territoriale e che gode di un ampio consenso popolare». Tra i candidati della Lega, ci sarà anche Maria Sabina Galasso, già in corsa alle regionali a sostegno di Edmondo Cirielli, dove ottenne un ottimo risultato.

Ex festiani nel centrosinistra

Fuga di ex consiglieri di Festa e Nargi nel centrosinistra. Nicole Mazzeo e Mario Sorice eletti con Davvero e in carica nella consiliatura precedente, saranno schierati nel Pd. Non ci sarà Antonio Gengaro. Nello chieramento di Pizza approdano pezzi di ex socialisti e il davveriano ex assessore Gianluca Gaeta.

Ex Moderati e riformisti in campo con Nargi

Con Laura Nargi si schiera Sergio Trezza mentre Michele Lombardi non sarà candidato nelle file di Laura Nargi ma in appoggio di Nello Pizza precisamente nello schieramento di Casa Riformista lista dell'on. Vincenzo Alaia, "area - dice Lombardi - a cui sono legato da circa 10 anni ma che non ha mai preso parte alle elezioni amministrative del comune di Avellino".

Nel M5S non ci sarà Vincenzo Ciampi che vinse contro Pizza nel 2018, ma assicura: sosterrò Pizza, è l'uomo giusto. In campo per i pentastellati Massimo Mingarelli e Antonio Aquino

I candidati a sindaco sono tre, al momento. Nel 2024 erano ben sette

A maggio i candidati saranno 3 a fronte dei sette del 2024. C’erano Nargi, poi eletta, e c’erano Rino Genovese, civico alla guida del centrodestra, Aldo D’Andrea a capo di Unità Popolare, Massimo Passaro, leader di Cittadini in Movimento, Vittorio Boccieri con Progetto Avellino Futura, Modestino Iandoli con Fratelli d’Italia e Gennaro Romei con l’Udc.

Due anni fa Antonio Gengaro guidava il centrosinistra. Fu il candidato sindaco più votato al primo turno con 11.353 voti, pari al 36,98%. Al secondo posto Laura Nargi, con 9.975 preferenze (32,49%), che vinse poi il ballottaggio.

Terzo posto per Genovese con 6.711 voti (21,86%). E ancora: Iandoli 1.111 voti (3,77%); Aldo D’Andrea 720 voti (2,35%); Romei 397 voti (1,29%); Boccieri 231 voti (0,75%).