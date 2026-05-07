Carmine Grasso: "Nessuna contrada deve restare indietro"

"La nostra è una squadra radicata, concreta, pronta a lavorare per tutta la comunità"

carmine grasso nessuna contrada deve restare indietro

Verso le amministrative

Ariano Irpino.  

"A Contrada Tessanti al ristorante Marra ad Ariano Irpino, abbiamo presentato la nostra lista e il nostro progetto per Ariano.

Un luogo che parla di lavoro, famiglia e radicamento. Da qui parte la mia idea di amministrazione: ascolto, presenza nelle contrade e risposte concrete".

Ad affermarlo è il candidato sindaco del campo largo alle imminenti consultazioni amministrative ad Ariano Irpino, Carmine Grasso. 

"Abbiamo parlato di giovani, spopolamento, agricoltura, strade, infrastrutture e sanità territoriale. Temi decisivi, che richiedono programmazione e capacità di governo.

Vogliamo un comune capace di fare da ponte tra territorio e istituzioni, intercettando fondi regionali e PNRR e trasformandoli in servizi, opere e soluzioni reali.

La nostra è una squadra radicata, concreta, pronta a lavorare per tutta la comunità. Nessuna contrada deve restare indietro".

Ultime Notizie