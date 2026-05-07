Carmine Grasso: "Nessuna contrada deve restare indietro" "La nostra è una squadra radicata, concreta, pronta a lavorare per tutta la comunità"

"A Contrada Tessanti al ristorante Marra ad Ariano Irpino, abbiamo presentato la nostra lista e il nostro progetto per Ariano.

Un luogo che parla di lavoro, famiglia e radicamento. Da qui parte la mia idea di amministrazione: ascolto, presenza nelle contrade e risposte concrete".

Ad affermarlo è il candidato sindaco del campo largo alle imminenti consultazioni amministrative ad Ariano Irpino, Carmine Grasso.

"Abbiamo parlato di giovani, spopolamento, agricoltura, strade, infrastrutture e sanità territoriale. Temi decisivi, che richiedono programmazione e capacità di governo.

Vogliamo un comune capace di fare da ponte tra territorio e istituzioni, intercettando fondi regionali e PNRR e trasformandoli in servizi, opere e soluzioni reali.

La nostra è una squadra radicata, concreta, pronta a lavorare per tutta la comunità. Nessuna contrada deve restare indietro".