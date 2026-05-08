Ariano e le opere artistiche nelle rotatorie, Franza: "Ecco cosa rappresentano"

Le opere artistiche realizzate nelle rotatoie cittadine ad Ariano Irpino, sintetizzate così dal sindaco uscente Enrico Franza:
"Nuove opere artistiche concettuali nelle principali rotonde di accesso: rione Martiri e le due rotatorie di rione Cardito, in località Foresta e Piano di Zona.
Veri e propri segni di benvenuto, che raccontano Ariano attraverso il suo paesaggio collinare e la tradizione ceramica.
L'opera "Skyline" disegna un orizzonte che invita ad ampliare lo sguardo: forme scultoree che richiamano terra e argilla, impreziosite da inserti ceramici in omaggio alla nostra storia.
Nel rione Cardito, a breve, sarà ripristinata anche l'illuminazione nell'ambito del progetto di efficientamento energetico. Un impegno portato avanti con continuità".
In località Foresta di fronte al complesso Incontro è previsto finalmente l'impiianto di pubblica illuminazione come presente nel rione Martiri.
Un suggerimento da parte della popolazione, quello di unire alle installazioni una segnaletica artistica con tanto di scritta di benvenuto ad Ariano Irpino.