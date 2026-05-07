Gara 1 è della Fortitudo Bologna: Avellino Basket ko 76-58 Felsinei subito aventi e in controllo al 20', agli irpini non bastano i 24 punti di Francis

Sconfitta al PalaDozza in Gara 1 nel quarto di finale promozione per l'Unicusano Avellino Basket. La Flats Service Fortitudo Bologna ha superato la squadra irpina con il risultato di 76-58. All'Avellino Basket non bastano i 24 punti di Francis (doppia cifra anche per Lewis con 13). La Fortitudo vince il primo quarto con il parziale di 21-14 e allunga con il 19-8 nel secondo periodo per un controllo totale nella ripresa. Sabato sera (ore 20.30) sarà Gara 2, ancora al PalaDozza, nella serie al meglio delle cinque gare (martedì ore 20.30 sarà Gara 3 al PalaDelMauro).

Il tabellino

LNP - Playoff Serie A2

Quarti di finale Promozione - Gara 1

Flats Service Fortitudo Bologna - Unicusano Avellino Basket 76-58

Parziali: 21-14, 19-8, 23-18, 13-18

F. Bologna: Paulius Sorokas 17 (5/10, 1/5), Alvise Sarto 12 (1/1, 3/6), Simon Anumba 12 (5/8, 0/1), Niccolò De Vico 10 (2/3, 1/1), Lee Moore 8 (1/1, 1/3), Matteo Fantinelli 7 (2/2, 1/3), Martino Mastellari 5 (1/3, 1/7), Vincenzo Guaiana 3 (0/0, 1/4), Samuele Moretti 2, Gianluca Della Rosa (0/0, 0/5), Nicolò Braccio

Avellino: Blake Francis 24 (5/12, 3/9), Jaren Lewis 13 (2/6, 2/6), Rei Pullazi 9 (1/2, 1/3), Mikk Jurkatamm 4 (0/0, 1/3), Andrea Zerini 3 (1/1, 0/1), Alexander Cicchetti 2 (1/6, 0/0), Lucas Fresno 2 (1/1, 0/2), Alessandro Grande 1 (0/1, 0/5), Giovanni Pini, Mattia Fianco, Giacomo Donati