Avellino-Modena, le probabili formazioni: lupi per il posto playoff Alle 20.30 dieci gare in contemporanea: i verdetti della regular season

Con diverse assenze per infortunio (dal lungodegente Reale a Simic, Sala, Milani e Favilli) e con Fontanarosa squalificato, l'Avellino vivrà la sfida con il Modena.

La serata dei verdetti nella stagione regolare

Alle 20.30 sarà ultimo turno della regular season in Serie B, dieci gare in contemporanea per l'epilogo con il Venezia promosso, il Modena e la Juve Stabia già verso la gara nel turno preliminare martedì e con il Catanzaro che attende di conoscere l'avversaria, l'ottava in classifica. Per l'ultimo posto playoff ci sono Avellino, Cesena, Mantova, Carrarese e Sampdoria, ma le percentuali più alte sono per le prime squadre, a quota 46 dopo 37 turni. Avellino avanti in un arrivo a 3, sotto con il Cesena per gli scontri diretti, avanti con il Mantova per le due sfide tra andata e ritorno: per i playoff i lupi dovranno vincere e attendere la combinazione giusta dalle gare Cesena-Padova e Frosinone-Mantova (veneti già salvi, ciociari a un punto dalla promozione diretta). Nella zona rossa ancora non definite le tre retrocessioni dirette e le squadre che saranno impegnate nel playout.

Cancellotti e Missori sulle fasce

Scelte obbligate in difesa per Ballardini con la continuità tra centrocampo e attacco con il ballottaggio Iannarilli-Daffara tra i pali. Per il Modena Sottil ha aperto alle rotazioni verso i playoff.

Le probabili formazioni

Serie B

Trentottesima Giornata

Avellino-Modena

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Enrici, Izzo, Missori; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno. All. Ballardini. A disp. Iannarilli, Tutino, Pandolfi, Russo, D'Andrea, Kumi, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Sassi, Volpe, Insigne

Modena (3-5-2): Laidani; Dellavalle, Adorni, Cauz; Beyuku, Pyythia, Nador, Sersanti, Cotali; Gliozzi, Defrel. All. Sottil. A disp. Bagheria, Maran, Guiyong, Arnaboldi, Fabbri, Imputato, Massolin, Wiafe, Colpo, De Luca, Mendes

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Votta e Pressato

Quarto ufficiale: Acquafredda

VAR e AVAR: Aureliano e Rutella