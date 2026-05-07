Avellino: i convocati per la sfida con il Modena Diverse assenze tra i biancoverdi per l'ultima sfida nella stagione regolare

Senza lo squalificato Fontanarosa, il lungodegente Reale e gli infortunati Favilli, Milani, Sala e Simic: così l'Avellino si presenterà alla sfida con il Modena, in programma domani (ore 20.30) al "Partenio-Lombardi". Affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro per Favilli. Si conferma il fastidio al calcagno sinistro per Milani, alla caviglia sinistra per Sala con la fase di recupero dalla distrazione al flessore sinistro che prosegue per Simic.

I calciatori a disposizione

1 Iannarilli, 2 Missori, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 53 Sassi, 56 Enrici, 60 Volpe, 94 Insigne

Il report biancoverde

Andrea Favilli è alle prese con un affaticamento al bicipite femorale di sinistra. Alessandro Milani è alle prese con un trauma al calcagno sinistro. Filippo Reale sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione muscolare al muscolo soleo di sinistra. Marco Sala in seguito ad uno scontro di gioco in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo distrattivo alla caviglia sinistra. Lorenco Simic sta proseguendo il programma di recupero in seguito ad una distrazione al flessore della coscia sinistra.