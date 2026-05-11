Grottaminarda esulta: gli under 18 campioni provinciali

Dopo l’esperienza contro la Juventus in una gara ufficiale del più importante torneo giovanile d’Italia, l’Azzurra si conferma protagonista vincendo il titolo di campione under 14 provinciale, portando in alto il nome di Grottaminarda.
La finale disputata sul campo neutro di Ariano Irpino, si è conclusa con il punteggio di 2-1 grazie alla doppietta del piccolo grande bomber Michele Calò.
I complimenti da parte dell’amministrazione comunale di Grottaminarda per questo nuovo straordinario successo, ai giovanissimi sportivi che mostrano passione e determinazione, alle famiglie che li sostengono in queste avventure sportive e alla scuola calcio azzurra.