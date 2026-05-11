L'Avellino Basket verso Gara 3: "Ci aspettiamo la massima spinta dal pubblico" "Anticipo per evitare la concomitanza con l'US Avellino, possibilità di seguire calcio e basket"

Domani, alle 19, sarà palla a due tra l'Unicusano Avellino Basket e la Flats Service Fortitudo Bologna per Gara 3 dei quarti di finale promozione al PalaDelMauro. Conferenza stampa per il presidente del club irpino, Giuseppe Lombardi, per il gm Antonello Nevola e per coach Gennaro Di Carlo. "Ci aspettiamo una grande spinta dal pubblico irpino. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Contro una corazzata come Bologna, il nostro obiettivo è pareggiare il loro valore tecnico con l'entusiasmo dei nostri tifosi. La squadra è in salute. Stiamo recuperando la condizione ottimale di alcuni elementi, ma il gruppo è pronto. È un momento esaltante: i ragazzi hanno acquisito la consapevolezza di poter centrare la vittoria. Sabato, in Gara 2, abbiamo mostrato il potenziale rimasto inespresso nel primo round. Sappiamo di non essere perfetti, ma vogliamo continuare a crescere in questa serie".

"In bocca al lupo all'US Avellino, sarà serata playoff"

"Questo traguardo è un momento storico da condividere con la città. - ha aggiunto il presidente Lombardi - Siamo certi che la piazza risponderà con calore e che il palazzetto offrirà un colpo d'occhio straordinario. Abbiamo deciso di anticipare l'orario del match per evitare la concomitanza con l'U.S. Avellino, a cui facciamo un grande in bocca al lupo per il raggiungimento dei playoff, permettendo così a tutti gli appassionati di seguire entrambe le realtà sportive della città". "I playoff erano un nostro obiettivo, domani deve essere un evento per tutti, credo faremo delle buone presenze ed è un ulteriore motivo di soddisfazione per il club, i tifosi e gli sponsor, con i quali realizziamo eventi collaterali, come avverrà anche domani": ha aggiunto Nevola.