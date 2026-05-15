Manifesti elettorali fuori dagli spazi ad Ariano: è uno scempio ovunque L'appello rivolto a tutti i candidati a partire dal trio Ferrante, Grasso e Cardinale

Da che mondo è mondo purtroppo va così anzi si è visto di peggio. Ogni campagna elettorale finisce per restituire un'immagine indecorosa delle città. Ed è ciò che sta accadendo anche ad Ariano Irpino, dove a finire sotto accusa sono i manifesti elettorali affissi fuori dagli spazi consentiti. Mura, saracinesche, portoni. Uno scempio sicuramente da condannare.

Da qui l'appello da parte di un gruppo di cittadini, direttamente ai tre candidati sindaci Mario Ferrante, Carmine Grasso e Roberto Cardinale che sapranno sicuramente dettare le regole giuste. Siamo ancora in tempo per limitare i danni:

"Non sarà di certo un manifesto in più sulle mura a convincere chi si recherà a votare o a suggerire un volto e un nome. La gente ha già le idee chiare nella mente. Esistono gli spazi consentiti per le affissioni elettorali, evitiamo di rovinare l'immagine della nostra città. Chi pulirà le mura del Silos Valle che a sua volta versa anch'esso in condizioni precarie? E tanti altri angoli oggetto di affissioni selvagge?"

Viene rivolto un appello a tutti i candidati, di qualsiasi schieramento politico a porre un freno a questo scempio, affinchè prevalga il buon senso e alla polizia municipale a sanzionare le affissioni fuori dagli spazi. La speranza è che dopo le elezioni, chinque sia il vincitore, provvedano i candidati stessi a bonificare la città. Di sicuro noi vigileremo su questo!