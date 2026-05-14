L'Avellino Basket firma il 2-2 con la Fortitudo: domenica la "bella" a Bologna Oltre tremila spettatori hanno spinto gli irpini. Ora l'ultimo atto della serie per la semifinale

L'Unicusano Avellino Basket vince anche Gara 4 del quarto di finale playoff contro la Flats Service Fortitudo Bologna, firma il 2-2 nella serie e domenica sarà ospite dei felsinei nella "bella", nella gara decisiva: in palio ci sarà l'accesso alla semifinale promozione per la Serie A. Nel match risulta determinante l'allungo da parte della squadra irpina nei primi minuti del terzo quarto. Il +15 garantisce gestione all'Avellino Basket che conferma il fattore campo, come fatto dalla Fortitudo nei primi due atti della serie. Blake Francis è ancora una volta il top-scorer con 28 punti. Si torna a Bologna, al PalaDozza, dove i biancoverdi hanno sfiorato la vittoria in Gara 2. Al roster di coach Gennaro Di Carlo occorre l'ultimo sforzo dopo le due prove casalinghe vissute con un PalaDelMauro gremito e da oltre tremila spettatori tra le Tribune Terminio e Montevergine e la Curva Sud.

Il tabellino

LNP - Playoff Serie A2

Quarti di finale Promozione - Gara 4

Unicusano Avellino Basket - Flats Service Fortitudo Bologna 76-67

Parziali: 17-23, 18-14, 25-16, 16-14

Avellino: Blake Francis 28 (4/6, 5/12), Jaren Lewis 20 (5/13, 2/7), Lucas Fresno 11 (4/6, 1/1), Alessandro Grande 5 (0/3, 1/6), Alexander Cicchetti 5 (1/1, 0/0), Mikk Jurkatamm 5 (1/1, 1/6), Andrea Zerini 2 (1/2, 0/0), Rei Pullazi (0/3, 0/1), Mattia Fianco, Giacomo Donati, Giovanni Pini

F. Bologna: Alvise Sarto 16 (0/0, 5/8), Paulius Sorokas 14 (3/4, 1/7), Matteo Imbrò 13 (0/0, 2/6), Gianluca Della Rosa 11 (0/0, 3/7), Niccolò De Vico 6 (2/2, 0/2), Martino Mastellari 3 (0/0, 1/3), Simon Anumba 2 (1/4, 0/0), Toni Perkovic 1 (0/3, 0/1), Samuele Moretti 1 (0/0, 0/1), Matteo Fantinelli