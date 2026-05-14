Morto in galleria sbalzato da un treno: rimpatrio della salma in Romania Una tragedia avvolta dal mistero e una verità rimasta nel buio di quel tunnel a Montecalvo

Verrà rimpatriata in Romania, la salma di Vatafu Mihai, il 36enne originario di Arad, capoluogo del distretto omonimo, nella regione della Crisana, senza fissa dimora in Italia, morto tragicamente il 3 maggio scorso all'interno di una galleria, nei pressi della stazione ferroviaria di Montecalvo Irpino-Casalbore-Buonalbergo, dopo essere stato scaraventato da un treno in transito, lungo la linea Caserta-Foggia.

Una morte violenta sul colpo. Dopo l'autopsia eseguita dal medico legale nell'obitorio dell'ospedale Rummo di Benevento si attende ora solo l'arrivo dalla Romania degli addetti al trasporto della salma. Nel frattempo l'impresa di onoranze funebri Moschella di Ariano Irpino sta ultimando tutta la documentazione e adempimenti necessari.

Lo sfortunato giovane era giunto da poche ore a Montecalvo Irpino per ricongiungersi con la madre, una donna molto stimata per il suo onesto lavoro di assistenza a persone anziane e aveva anche trovato un impiego da regolarizzare in un'azienda del luogo.

Una tragedia inaspettata che al momento resta avvolta dal mistero. Non è dato sapere e forse non si saprà mai per quale motivo il 36enne, abbia scelto di percorrere a piedi una zona così impervia, imboccando quel tunnel della morte.