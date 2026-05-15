Caja: "Complimenti ad Avellino, ci vediamo a Bologna per Gara 5" Commento e risposte rapide del coach della Fortitudo: "Guanto di sfida? La pensi come crede"

Un commento rapido e risposte alle domande altrettanto immediate e veloci per Attilio Caja. Il coach della Flats Service Fortitudo Bologna rivolge subito lo sguardo a Gara 5 complimentandosi con gli avversari, con l'Unicusano Avellino Basket, per la conferma del fattore campo, ma ripartendo da quanto fatto in precedenza, con il 2-0 casalingo e in campionato. "Complimenti ad Avellino, ci vediamo a Bologna a Gara 5. - ha affermato Caja per il primo commento in sala stampa al PalaDelMauro - Ci siamo meritati sul campo di avere la Gara 5 in casa. Ci vediamo domenica a Bologna. Fine".

Meno di un minuto in sala stampa

"Cosa non è andato? Niente, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, noi l'abbiamo fatto. Avellino l'ha fatto. A posto. - ha affermato Caja in una conferenza stampa rapidissima - L'uscita dagli spogliatoi dopo l'intervallo? Cercheremo di fare meglio a Bologna. È un guanto di sfida? La pensi come crede lei":