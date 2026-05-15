L'impatto di Izzo nella seconda avventura ad Avellino: i numeri parlano chiaro Il percorso al rientro in Irpinia dopo la prima avventura che gli aprì le porte della Serie A

Uscite social, non è mancato anche il gossip, ma dal campo, dominante e centrale nell'analisi sportiva, vince l'impatto, ottimale, nel pacchetto difensivo al suo ritorno ad Avellino. I numeri di Armando Izzo esprimono tutto il vantaggio offerto al gruppo biancoverde rispondendo all'idea che proprietà, dirigenza e staff tecnico avevano avuto quando si è creato il varco nella sessione invernale di calciomercato e quando hanno formulato lo sforzo per chiudere l'operazione con il Monza e con il calciatore.

La lunga attesa, poi 6 vittorie in 9 turni di campionato

Il bilancio di 6 vittorie e 3 sconfitte nelle 9 gare giocate, da titolare, nella stagione regolare a cui si lega il ko nel turno preliminare playoff a Catanzaro per il partenopeo, da prospettiva 2029 con i lupi. Arrivato nella gestione Biancolino, nella seconda metà di gennaio, direttamente da Monza, nel riscaldamento della gara con lo Spezia al "Picco", forzato nell'obiettivo di essere subito protagonista, Izzo rimediò la lesione al soleo che ha determinato 7 turni di assenza. Dopo 5 giornate di campionato dal suo ritorno in biancoverde, l'Avellino ha optato per il cambio in panchina con l'esonero di Biancolino, che non ha mai avuto modo di schierarlo, e l'arrivo di Ballardini che ha potuto contare sull'ex Monza dopo 3 turni. Proprio con il ritorno in campo dopo 40 giorni ai box e con il nuovo esordio in maglia Avellino si è aperta la striscia di tre vittorie consecutive (Padova, Virtus Entella e Sudtirol) decisive per il cambio di passo in chiave salvezza e la sfida con i bolzanini è stata risolta proprio dal gol di Izzo.

Il rosso a Palermo, ma decisivo in coppia sia con Simic che con Enrici

Poi sono arrivate le sconfitte in trasferta a Genova contro la Sampdoria e a Palermo. Al "Barbera" c'è stato l'unico vero errore stagionale di Izzo, espulso per doppia ammonizione dopo il fallo su Pierozzi. Dopo l'attesa dalla tribuna in Avellino-Catanzaro, con il gol di Iannarilli nel finale, ecco il ritorno in campo con altre tre vittorie e il solo stop di Empoli che hanno generato i punti utili per la qualificazione playoff. Nel rush finale stagionale ha fatto coppia con Enrici dopo i diversi turni vissuti con Simic al centro della difesa. I numeri parlano chiaro, come le prestazioni. Al netto delle uscite social, dei botta e risposta con alcuni utenti del web, le prestazioni di Izzo hanno generato quanto immaginato dall'Avellino: la crescita di tutto il reparto, equilibrio, l'esperienza utile per i compagni di squadra, la salvezza tranquilla e il guizzo per vivere la sfida playoff aprendo a un nuovo progetto tecnico. La società lavora al rinnovo con Ballardini e punta a migliorare il risultato della prima stagione in Serie B per la proprietà.