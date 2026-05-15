Avellino Basket, Di Carlo: "Chiamati a mostrare la nostra faccia migliore" Il commento del coach biancoverde dopo la vittoria in Gara 4 e verso Gara 5 con la Fortitudo Bologna

Domenica (ore 18) sarà Gara 5 al PalaDozza tra la Flats Service Fortitudo Bologna e l'Unicusano Avellino Basket. Gli irpini hanno vinto anche Gara 4 confermando il fattore campo, come fatto dai felsinei nei primi due atti della serie. Domenica sarà "bella" con il pass per la semifinale promozione in palio. "C'è soddisfazione, dallo 0-2 al 2-2 il percorso non può che dare soddisfazione. - ha spiegato il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo - Siamo stati bravi a sfruttare il fattore campo, torniamo a Bologna per la parte finale della serie. La squadra sta crescendo lungo la serie. Facciamo fatica contro la difesa organizzata di Bologna, abbiamo ancora del margine per la circolazione. Andremo a giocare una Gara 5 e vogliamo dimostrare la nostra faccia migliore".

"Se vogliamo avere una possibilità dobbiamo trovare anche altro"

"Accettiamo la sfida. Si deve fare ciò che è nelle nostre corde per vincere lì. Abbiamo abbassato il quintetto e siamo migliorati su Sarto, ma su tutto ciò che occorreva. - ha aggiunto Di Carlo - Fresno è cresciuto e dobbiamo trovare valori aggiunti da tutti. Dobbiamo migliorare nella condivisione per non dare punti di riferimento. Se vogliamo avere una possibilità di vincere Gara 5 dobbiamo trovare altro. Dobbiamo trovare il modo di far circolare meglio la palla. Nel terzo quarto abbiamo impattato molto bene. Abbiamo avuto un calo, sono rientrati, ma ci sta perché ci troviamo di fronte a un avversario fortissimo".