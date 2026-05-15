Ariano: l'emozione del teatro incontra la fede e l'amore Di scena una delle fiabe più amate di sempre

L'emozione del teatro incontra la fede e l’amore. Il 20 e 21 maggio 2026, alle ore 20.00, nell'auditorium comunale di Ariano Irpino, i ragazzi delle parrocchie Madonna del Carmine, San Giovanni Battista, San Liberatore sono lieti di presentare lo spettacolo: La Bella e la Bestia.

"Dietro una delle fiabe più amate di sempre, durante l’anno catechistico i giovani protagonisti hanno riscoperto e approfondito un messaggio che parla anche al cuore della fede cristiana: la vera bellezza non si ferma all’apparenza, ma si manifesta nell’anima e nella capacità di amare.

La figura del principe trasformato in bestia richiama infatti la fragilità dell’uomo, spesso segnato dai propri limiti e dalle proprie ferite, mentre bella rappresenta quello sguardo puro capace di andare oltre l’esterno per riconoscere la vera essenza dell’altro.

Attraverso il canto, la recitazione e la danza, i ragazzi offriranno al pubblico non solo uno spettacolo coinvolgente, ma anche una riflessione sull’amore autentico, quello che sa accogliere, comprendere e trasformare.

Un amore che, come insegna il Vangelo, riesce a vedere il bene nascosto in ogni persona. Don Antonio Gerardo Lo Conte, don Antonio surdi, i ragazzi e i catechisti vi aspettano".