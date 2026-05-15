Ariano: effettuate le prove di transitabilità sul viadotto Variante L'intervento straordinario è avvenuto in notturna per evitare disagi alla circolazione stradale

Effettuate le prove di transitabilità sul viadotto Variante ad Ariano Irpino. La notte scorsa, così come annunciato è scattato il collaudo da parte dell'Anas.

L'intervento straordinario è avvenuto in notturna proprio per evitare disagi alla circolazione stradale lungo l'unica e importante arteria principale di collegamento tra la Campania e la Puglia.

L'interruzione su tutte le corse, ha riguardato tutti gli utenti ed è avvenuta dal km 23+150 al km 23+300, dalle ore 21:00 di ieri sera fino alle ore 02:00.

Segnaletica predisposta e presidio di operai all'altezza della galleria Maddalena. Tutto ha funzionato alla perfezione grazie all'ottima organizzazione da parte di Anas. Nessun problema lungo il percorso alternativo obbligatorio, verso via Maddalena, in direzione sud est su corso Vittorio Emanuele, via nazionale, via Sant'Antonio, verso località Accoli e rione Martiri. Non è mancata a scopo preventivo lungo il tragitto alternativo la presenza preziosa delle forze dell'ordine.