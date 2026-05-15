"Noi infermieri: oggi, domani, sempre: cura competenza e umanità" Il 16 maggio una data importante

"Noi infermieri: oggi, domani, sempre. Cura, competenza, umanità". E' lo slogan della giornata internazionale dell'infermiere che si celebra domani, sabato 16 maggio.

L'appuntamento ad Avellino è in piazza Libertà dalle 16.00 alle 19.00. "Nati per prendersi cura. Formati per eccellere".

In campo: Opi, Azienda Moscati, Asl Avellino, Croce Rossa e Misericordia di Avellino.

Una categoria spesso bistrattata che necessita di una maggiore attenzione e valutazione. Si calcola una carenza di organico in Italia, pari a circa 65.000 unità, stipendi bassi e turni massacranti.

Dimostrazioni, prevenzione e informazioni in piazza.

La mani che salvano: dimostrazioni pratiche e mini training aperti a tutti.

Cresci con noi: scopri i percorsi di laurea, le opportunità professionali e il futuro della professione.

Conosci, previeni, proteggi: valutazione gratuita dei parametri vitali: pressione, frequenza vardiaca, saturazione glicemia.

Prevenzione e cura: informazione e consigli su corretti stili di vita, vaccinazioni e screening.