Comunità montana Ufita, Sifus: "Bisogna rompere le catene della sudditanza" Domani 20 maggio riunione urgente in video conferenza

La segreteria del Sifus Campania comunica che domani mercoledì 20 maggio alle ore 17.00 si terrà una riunione in videoconferenza, sulla piattaforma Meet, rivolta agli operai forestali della Comunità Montana Ufita.

L’incontro sarà coordinato e concluso dal segretario generale, Maurizio Grosso e rappresenterà un importante momento di confronto, partecipazione e organizzazione sindacale, finalizzato ad affrontare le problematiche che da troppo tempo condizionano il comparto forestale e la dignità dei lavoratori.

Nel corso della riunione saranno approfonditi i temi legati ai diritti degli operai forestali, alla tutela occupazionale, alla necessità di maggiore trasparenza e al superamento di ogni forma di sudditanza che limita la libertà e la serenità dei lavoratori.

Il Sifus invita tutti gli operai forestali iscritti e simpatizzanti a partecipare numerosi, contribuendo con idee, proposte e testimonianze per costruire insieme un percorso di riscatto, dignità e giustizia sociale.

La partecipazione è fondamentale per rafforzare l’unità dei lavoratori e dare voce alle reali esigenze del territorio e del comparto forestale.

"È bastato spiegare che gli operai della vomunità montana Ufita non rimarranno più soli davanti a una strana interpretazione della gestione della cosa pubblica da parte del governo della Comunità medesima, per registrare le prime reazioni scomposte che certificano una vera e propria lesa maestà.

Naturalmente, la reazione non poteva che colpire l’anello più debole della filiera del mondo del lavoro, ossia l’operaio. È il tipico atteggiamento di un potere ridicolo: forte con i deboli e debole con i forti.

Se gli operai vogliono dimostrare fino in fondo di avere dignità e intendono contribuire a cambiare il modello di gestione della Comunità Montana, il Sifus sarà il loro strumento di lotta".

