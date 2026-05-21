Proloco NuovaMente: corso di primo soccorso, bls e utilizzo defibrillatore L'appuntamento è per domenica 31 maggio 2026 alle ore 14.00 alla Stazione di Ariano Irpino

La Proloco NuovaMente organizza un importante ed interessante corso di primo soccorso con manovre Bls e l’utilizzo del defibrillatore ad Ariano Irpino. L'appuntamento è per domenica 31 maggio 2026 alle ore 14.00 alla Stazione di Ariano Irpino.

Il messaggio:

Impara le manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare (adulto e pediatrico) e l’uso del defibrillatore.



Attestato riconosciuto valido in tutta Italia

Valido per concorsi pubblici e crediti formativi

Validità: 2 anni



Posti limitati: max 20 partecipanti. Iscrizioni entro il 30 maggio (o fino ad esaurimento posti). Info e iscrizioni: Agostino Lo Conte 333 170 1721 (anche WhatsApp).